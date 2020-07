La reine rendra hommage à Tom Moore, connu dans toute la Grande-Bretagne en tant que "Captain Tom", lors d'une cérémonie vendredi. "Sa Majesté la Reine conférera l'honneur de la chevalerie au Capitaine Sir Thomas Moore", a déclaré le palais.

Le 30 avril, à l'occasion de son centième anniversaire, il a reçu 125.000 cartes de vœux.

La cérémonie a lieu au château de Windsor, près de Londres, où la reine de 94 ans s'y est confinée depuis le mois d'avril.

"Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait", a déclaré Tom Moore dans un message via le compte Twitter de sa famille. "C'est un honneur immense et je suis très impatient de rencontrer Sa Majesté la Reine", a-t-il ajouté. "Ce sera le jour le plus spécial de ma vie."

Au début du mois d'avril, il a décidé de parcourir 100 longueurs de 25 mètres dans son jardin, aidé de son déambulateur, afin de récolter des fonds pour le service de soins de santé britannique NHS. Il a rencontré un tel succès que des centaines de milliers de personnes ont fait des dons sur sa page de financement participatif JustGiving.

Tom Moore a également trusté la première place du hit parade du pays avec sa version de la chanson "You'll Never Walk Alone", en compagnie du chanteur Michael Ball.