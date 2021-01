AstraZeneca ne prévoit de livrer à l'UE qu'un quart des doses de son vaccin contre le coronavirus initialement prévues. En pleine période de tensions avec la commission européenne, Pascal Soriot a tenu à défendre son entreprise.

Le CEO d'AstraZeneca a évoqué un retard de production de deux mois. "Nous aimerions produire plus", a-t-il déclaré au journal italien La Repubblica. "Les problèmes actuels sont liés à la fabrication du vaccin lui-même". Ces soucis sont constatés dans deux usines de la firme, l'une en Belgique et l'autre aux Pays-Bas.



Pascal Soriot a expliqué que la fabrication du vaccin repose sur le succès de la culture cellulaire, qui diffère d'une usine à l'autre. Or la fabrication du vaccin pour l'Europe est assurée aux Pays-Bas et en Belgique, les sites avec "la productivité la plus faible du réseau". "Nous ne faisons pas cela exprès. Je suis moi-même européen et j'ai l'Europe dans mon cœur. Nous avons traité l’UE de manière équitable", s'est-il justifié.



Dès que l'approbation européenne du vaccin sera faite, AstraZeneca délivrera immédiatement au moins trois millions de doses en Europe. "Une autre livraison arrivera une semaine plus tard et une autre la troisième ou quatrième semaine de février", a promis Soriot. "L'objectif est de délivrer 17 millions de doses d'ici février. Ce n'est pas autant que prévu, mais ce n'est pas si mal."



"Notre équipe travaille 24h / 24 et 7j / 7 pour résoudre les problèmes de production. N'oubliez pas que nous avons fait tout cela en quelques mois. Cela prend généralement des années", a-t-il conclu.



Le patron de l'entreprise pharmaceutique a également prévenu que le Royaume-Uni serait le premier servi. Si AstraZeneca a connu des retards dans la chaîne d'approvisionnement britannique, "le contrat avec le Royaume-Uni a été signé trois mois avant l'accord européen. Nous avons donc eu trois mois supplémentaires pour résoudre tous les problèmes."



Une protection de 100% dès la première dose



Pascal Soriot est aussi revenu sur les allégations d'inefficacité du vaccin. Selon lui, il offre "une protection à 100% contre les maladies graves et l'hospitalisation" après une seule dose et a "une efficacité globale de 71 à 73%". Le CEO d'AstraZeneca défend la stratégie de dose unique, que met notamment en place le Royaume-Uni. "La deuxième dose est nécessaire pour une protection à long terme", qu'il recommande d'administrer que deux ou trois mois après la première.