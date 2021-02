Dans un avis émis ce jeudi, le Comité d'éthique explique ne voir actuellement "aucune possibilité" d'assouplir ces mesures pour les personnes ayant déjà reçu le vaccin contre le coronavirus.

Selon eux, il faudrait pour cela pouvoir s'assurer que les personnes vaccinées ne puissent plus en infecter d'autres. Hors, cela n'a pas encore pu être démontré aujourd'hui. "Un assouplissement individuel uniquement pour les personnes vaccinées" ne serait donc pas judicieux, a déclaré lors d'une conférence de presse la présidente du Comité de l'Ethique, Alena Buyx. Les personnes vaccinées devront ainsi continuer à porter le masque et respecter les limitations de réunions privées.

Plus de deux millions de patients, personnels soignants et personnes âgées, avaient reçu jeudi au moins une dose de vaccin. Actuellement, les Allemands sont invités à éviter le plus possible les contacts, avec généralisation du télétravail dans la mesure du possible, fermeture des écoles, jardins d'enfants, commerces non alimentaires, restaurants, bars, lieux culturels et sportifs, ainsi qu'une stricte limitation des rencontres.

Selon le Comité d'éthique, toutes les règles en application devraient être levées en même temps pour tout le monde".