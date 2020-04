Le Parti populaire européen (PPE), plus grand groupe politique du parlement européen, dont font partie les eurodéputés belges du cdH, du CD&V et du CSP, souhaiterait voir se développer à l'échelle de l'UE une application unique pour "tracer" les contacts des citoyens.

Le sujet est régulièrement évoqué à travers l'Europe, car ces applications qui permettraient de prévenir la personne qui se déplace qu'elle a croisé un citoyen contaminé sont vues comme un élément intéressant dans le cadre d'une stratégie de déconfinement. Différents pays réfléchissent déjà au lancement d'une application de ce type, et une "boîte à outils" européenne a été publiée. Dans cette dernière, la Commission recommande de ne pas "recueillir des données sur les déplacements d'un individu", via la géolocalisation des appareils, mais d'utiliser la technologie Bluetooth qui permet à un smartphone de détecter et communiquer avec les autres appareils à proximité.

En Belgique, le fédéral s'est mis au travail en vue d'un cadre juridique dans lequel les régions pourront inscrire leur stratégie de "traçage des contacts".

Au PPE, on estime cependant qu'un système unique à l'échelle de l'UE serait plus judicieux. "Ce sera particulièrement important quand les frontières rouvriront. Il ne faut pas oublier que trois millions de travailleurs traversent chaque jour une frontière dans l'Union, et la Belgique est également concernée", indique jeudi Benoît Lutgen, eurodéputé cdH/PPE. "Ce serait stupide d'avoir 27 systèmes différents", ajoute-t-il, pointant que l'Europe a de toute manière fait du numérique une de ses priorités pour les prochaines années.

Un élément est essentiel aux yeux du bourgmestre de Bastogne: que l'utilisation d'une "app" ne soit pas imposée aux citoyens. "Cela doit se faire sur base volontaire". Selon le ministre Philippe De Backer, "les experts disent qu'une telle 'app' ne serait efficace que si 60 à 65% des gens au moins l'utilisent", a indiqué ce dernier en radio mardi matin. Ce sera donc un défi, de faire adopter aux habitants une application uniquement sur base volontaire, mais l'UE peut apporter une garantie d'un système respectant la vie privée, indique Benoît Lutgen.

Kris Peeters, eurodéputé CD&V/PPE, pointe quant à lui les éventuels avantages en économie d'échelle d'un système européen unique. "Toutes les options susceptibles d'aider dans la lutte contre ce virus doivent être examinées", indique-t-il. La question doit cependant faire l'objet d'"un débat public sur quelques questions-clés: l'accord des utilisateurs, la transparence sur les données personnelles collectées, la publicité du code source, ..."

Le MR, qui au niveau européen fait partie du groupe Renew (libéraux), avance mardi les mêmes attentes de débat, au niveau belge, attendant un texte qui "prenne en compte les exigences libérales basées notamment sur les lignes directrices de la Tool box européenne". "Il faut un débat public dans l'enceinte du Parlement pour démontrer que la mise sur pied d'une telle application se fait en totale transparence avec pour seul objectif la lutte contre l'épidémie. Les informations récoltées à grande échelle permettront de mieux gérer le déconfinement. Il est dès lors évident qu'une telle décision doit être concertée au niveau européen", communique Nathalie Gilson, députée MR.