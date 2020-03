Le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, a annoncé mardi suivre les mesures de précaution contre le coronavirus qu'il a lui-même édictées pour son institution, en exerçant sa fonction présidentielle depuis son domicile de Bruxelles, et ce pour 14 jours.

"Ayant été en Italie en fin de semaine dernière, et par pure précaution, j'ai décidé de suivre les mesures indiquées", selon un communiqué de son porte-parole.

Le gouvernement italien a annoncé cette nuit avoir étendu à l'ensemble du territoire national les mesures de confinement déjà prises dans le nord du pays pour éviter la propagation du coronavirus.

"Ceci a des conséquences importantes sur le comportement des eurodéputés italiens", constate M. Sassoli.

"Le Covid-19 nous oblige à la responsabilité et à la prudence. C'est un moment délicat pour tous. Le Parlement continue de travailler sur base d'autres modalités, dans l'exercice de ses devoirs. Aucun virus ne peut bloquer la démocratie", ajoute le président du Parlement.

Son institution, qui plus que les autres accueille des élus et des visiteurs des quatre coins du monde, a déjà pris des mesures drastiques ces derniers jours. Elle a notamment déplacé la plénière actuelle de Strasbourg à Bruxelles et l'a réduite à une grosse journée de débats ce mardi, en reportant les votes.