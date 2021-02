"Pour l'instant, les déplacements non essentiels doivent être limités", indiquent ces conclusions publiées jeudi soir par le Conseil. Les Vingt-sept "saluent" aussi l'adoption des deux recommandations du Conseil sur les déplacements vers l'UE et en son sein, qui prévoient que des restrictions peuvent être introduites conformément aux principes de proportionnalité et de non-discrimination et compte tenu de la situation particulière des communautés transfrontalières.

Le Premier ministre Alexander De Croo avait indiqué dans la foulée que la Belgique, qui fait l'objet comme cinq autres Etats membres d'une demande de justification de la part de la Commission pour ses restrictions à la libre circulation, s'était sentie soutenue dans son approche par les autres Etats membres.

"Je vois beaucoup de commentaires circuler", a indiqué Didier Reynders à Belga. Il souligne que les conclusions du Conseil se réfèrent pourtant clairement aux deux recommandations que le Conseil avait lui-même adoptées. Ces recommandations spécifient que des interdictions d'accès à un pays ne doivent pas être édictées. Libre aux pays par contre de décourager les déplacements non essentiels avec les zones rouges et même de les décourager fortement avec les zones rouge foncé.