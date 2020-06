Les députés de la commission emploi du Parlement européen ont rejeté jeudi une demande de classer le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus qui cause la maladie Covid-19, comme un risque de niveau maximal pour les travailleurs, après avoir reçu plusieurs engagements de la Commission européenne.

Par 35 voix contre, 5 pour et 15 abstentions, ils ont maintenu la classification intermédiaire à 3 sur 4 échelons de dangerosité. Ce niveau 3 est celui déjà adopté par plusieurs États membres comme la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède ou la Norvège, mais aussi recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et autres experts.

"La Commission a accepté d'ajouter des garanties importantes qui permettront de mieux protéger les travailleurs. Elle s'est engagée à pousser les États membres à appliquer des normes de protection élevées et à surveiller leur mise en œuvre par le biais d'inspecteurs. Les employeurs devront informer les travailleurs par écrit de toutes les mesures de précaution et de sécurité, garantissant ainsi une meilleure protection, transparence et responsabilité", a fait valoir l'élue néerlandaise Agnes Jongerius, dont le groupe S&D réclamait initialement le relèvement du niveau de risque.

"On donne en fait aux travailleurs un niveau 3+", a estimé l'eurodéputée belge Petra De Sutter, dont le groupe Verts/ALE était co-auteur de la demande mais s'est rétracté au vu des engagements de la Commission. La procédure écrite constitue "une grande avancée", selon Mme De Sutter, car en cas de problème, les travailleurs "ont un levier d'action", fait-elle valoir.

La Commission ne peut toutefois imposer la procédure écrite. Elle a donc prévu "une déclaration afin d'encourager fortement les États membres à veiller à ce que des instructions écrites soient fournies à tous les travailleurs potentiellement exposés à la Covid-19, tel que prévu dans les orientations de la Commission sur la protection des travailleurs", avait annoncé peu avant le vote le commissaire européen à l'Emploi, Nicolas Schmit.

Il a défendu la classification au niveau 3, recommandée par les experts et qu'aucun État membre n'a jusqu'ici contestée. Le niveau 4, a-t-il laissé entendre, s'adresse plutôt aux travailleurs de laboratoires ou des centres industriels qui manipulent les virus.

Certaines voix s'étaient aussi élevées pour dénoncer le fait que des "experts anonymes" prennent, dans le cadre de cette classification, des décisions sans justification publique et que, dans une situation où chaque heure compte, les États membres disposent de cinq mois pour mettre en place des mesures de protection.

La Commission "évaluera la nécessité de modifier la directive" à la suite de cette crise, a convenu le commissaire Schmit.