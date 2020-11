"La façon de gérer la pression relève de mesures locale", ont fait savoir le ministre néerlandais de la Sécurité, Ferd Grapperhaus, et les bourgmestres de 25 régions, lundi soir après une réunion de concertation. Cette réunion se penchait sur la question des foules constatées dans plusieurs villes et centres commerciaux surtout au sud du pays, frontalier avec la Belgique. De nombreux clients étaient en effet Belges, créant des conditions dangereuses, au cours du weekend passé. "Nous n'allons pas tout fermer", a assuré le président du Conseil de sécurité néerlandais, Hubert Bruls, au sein duquel les bourgmestres s'entretiennent hebdomadairement. "Pour l'économie et pour les gens il est important de pouvoir se rendre aux magasins", est-il d'avis.

Dans de nombreuses régions des Pays-Bas, les choses se sont bien déroulées le weekend passé. Et dans les villes où la pression était trop conséquente, les bourgmestres ont pris des mesures adaptées.

"Une des règles de base est de limiter la pression. S'il y a trop de gens à un endroit, on évite. Faites vos achats en ligne, n'allez pas faire du shopping pour le plaisir. Les gens doivent faire preuve de bon sens", a encore insisté le ministre Grapperhaus.