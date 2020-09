Le précédent record s'élevait à plus de 13.000 nouveaux cas par jour, niveau atteint mercredi. Alors que de nouvelles mesures de restriction ont été annoncées pour tenter d'endiguer l'épidémie, 52 malades du Covid-19 sont décédés en 24 heures à l'hôpital, précise l'agence sanitaire.

Signe que l'épidémie progresse: la part de malades parmi les personnes testées (le taux de positivité) ne cesse d'augmenter, atteignant 6,5% contre 6,2% mercredi et 5,4% la semaine dernière.

Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont accueilli 4.258 nouveaux malades dont 718 cas graves en réanimation, soit 43 de plus que la veille.

Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.511 morts liées au Covid ont été enregistrées en France, dont 20.940 en milieu hospitalier.

Dans son point hebdomadaire publié également jeudi, Santé publique France fait état d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et d'une "hausse de la circulation du SARS-CoV-2 chez les 65 ans et plus".

S'appuyant sur des données allant jusqu'au 22 septembre, le service public de santé table sur une "sous-estimation de l'augmentation des nombres de cas confirmés due à la probable saturation des capacités diagnostiques", ainsi qu'une sous-estimation des foyers de contamination ("clusters").