Les Pays-Bas ont annoncé vendredi un premier mort dû à l'épidémie de nouveau coronavirus, une personne âgée hospitalisé à Rotterdam.

"Un homme de 86 ans admis à l'hôpital Ikazia de Rotterdam avec COVID-19 est décédé aujourd'hui (vendredi)", a déclaré dans un communiqué l'Institut néerlandais pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM), précisant que la source d'infection de ce patient était jusqu'à présent inconnue.

Nouveau foyer identifié dans l'Oise

Un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été identifié dans l'Oise, premier département affecté par l'épidémie qui s'est propagée en quelques semaines à l'ensemble du territoire français, faisant sept morts.

Le dernier bilan dressé par les autorités jeudi soir, faisait état de 423 contaminations, dont 28 graves en réanimation et surtout, 138 nouveaux cas confirmés et trois nouveaux décès rapportés en une seule journée.

Selon le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, "autour de 150 établissements" scolaires sont désormais fermés, essentiellement dans l'Oise et le Morbihan, les deux principaux foyers auxquels s'ajoutent "quelques cas particuliers", concernant au total environ 45.000 élèves et un peu plus de 3.000 professeurs, a-t-il précisé.

Le préfet de l'Oise a signalé vendredi matin un nouveau foyer de "neuf cas confirmés de COVID 19", dont un "dans un état sévère", dans le village de Méry-sur-Oise, précisant qu'un "lien avait pu être trouvé entre" ces personnes qui vivent toutes "dans un périmètre géographique restreint".

Conséquence: tous les rassemblements en milieu clos sont interdits dans la commune par arrêté préfectoral jusqu’au 20 mars inclus. En revanche les écoles restent ouvertes.

Alors que la propagation du virus conduit vers un stade épidémique qu'Emmanuel Macron a jugé "inexorable", l'Assemblée nationale n'a pas été épargnée: un député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, a été hospitalisé en réanimation, un salarié de l'Assemblée nationale est aussi infecté et un autre cas est "suspecté". A Paris, la RATP a également annoncé la contamination d'un conducteur de bus, deuxième cas après une agente du métro, mais le trafic n'est pas impacté.

En Italie et au Vatican

Un premier cas d'un patient positif a été détecté jeudi dans le centre médical situé dans l'enceinte du Vatican, a annoncé vendredi le petit Etat, qui compte moins d'un millier d'habitants. Tous les services de consultation de ce centre ont été fermés provisoirement "pour assainir les locaux après la découverte hier (jeudi) d'un cas positif de Covid-19 sur un patient", a précisé le Vatican dans un communiqué, ajoutant que les services de premier secours restaient ouverts.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a précisé à l'AFP que "tous les patients passés dans le centre médical sont en train d'être avertis". Il n'a pas voulu donner d'indications sur l'état du patient, la date de sa venue dans le centre médical ou son transfert probable vers un autre établissement. Pour retracer les personnes ayant pu être contaminées, le Vatican "suivra les protocoles sanitaires en vigueur", a précisé Matteo Bruni.

Sur le territoire italien, où se trouve enclavé le Vatican, les autorités médicales procèdent à des tests par cercles concentriques autour de chaque malade testé positif au nouveau coronavirus.

Une fois désinfecté, le centre médical sera rouvert au public mais M. Bruni a souligné que "l'affluence est très réduite en ce moment".

Ce centre est fréquenté "par les citoyens (de l'Etat du Vatican, ndlr), les salariés (des différents services, ndlr) et leurs familles", a précisé M. Bruni. Parmi les salariés à la retraite figurent des prêtres, a-t-il ajouté.

Sur les 32.362 tests effectués par l'Italie depuis deux semaines, 3.858 se sont révélés positifs et 148 personnes sont décédées en lien avec le virus, ce qui fait de l'Italie le deuxième pays au monde pour le nombre de morts et le troisième en terme de contamination.

Premier cas au Cameroun

Un premier cas a été confirmé au Cameroun, a annoncé vendredi le ministre camerounais de la Santé, précisant que le malade est un Français arrivé le 24 février à Yaoundé. "Le ministre de la Santé publique annonce la confirmation d'un cas de Covid-19 (Coronavirus) sur le territoire camerounais", écrit Manaouda Malachie dans un communiqué de presse.

Le porteur du virus est "un citoyen français, âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février", précise-t-il.

Le patient a été placé "en isolement dans un centre de prise en charge" de l'hôpital central de Yaoundé, l'un des principaux hôpitaux publics, selon M. Malachie qui assure que c'est "la surveillance active mise en place par (le Cameroun qui) a permis de détecter ce cas".

En Iran, décès de l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères

L'ancien vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Sheikholeslam, est décédé après avoir contracté le Covid-19. Le diplomate, âgé de 67 ans, s'est éteint à l'aube vendredi dans un hôpital de la capitale iranienne Téhéran, rapporte l'agence de presse Tasnim.

Hussein Sheikholeslam a été vice-ministre des Affaires étrangères durant les années 80. Il a ensuite été ambassadeur d'Iran en Syrie, parlementaire et était plus récemment conseiller en politique étrangère auprès du président du parlement, Ali Larijani.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, l'a décrit dans un communiqué comme "un ami et un diplomate toujours impartial".

En Iran, plus de 3.500 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus et 107 en sont décédées.