Un eurodéputé polonais a indiqué, vendredi, avoir été testé positif, devenant ainsi le premier cas connu de contamination par le nouveau coronavirus parmi les députés au Parlement européen. "J'ai subi un test sur la présence du covid-19 et il s'est avéré positif. Je reste à l'hôpital et me sens bien", a déclaré sur Twitter Adam Jarubas, eurodéputé et vice-président du Parti paysan polonais PSL (groupe PPE, Parti populaire européen).

Le service de presse du Parlement européen a indiqué en avoir été informé. "Le Parlement européen n'est au courant d'aucun autre cas d'eurodéputé infecté", selon une réponse obtenue par l'AFP.

M. Jarubas avait participé à la session du Parlement européen les 9 et 10 mars, avant de regagner la Pologne par avion, le 11 mars.

Le Parlement européen va tenir une session spéciale la semaine prochaine afin d'entériner les mesures d'urgence proposées par la Commission pour faire face à la pandémie de covid-19.

Une "mini-plénière" va être organisée le 26 mars, ouverte à tous les eurodéputés présents à Bruxelles, tandis que ceux qui ne sont pas sur place sont invités à ne pas faire le déplacement.

Les votes se feront par une procédure écrite, via courriel, pour l'ensemble des élus, qu'ils soient présents physiquement ou non.