Coordonner le déconfinement des Européens dans vingt-sept Etats, touchés de manière asymétrique par l’épidémie de coronavirus et guidés par des contraintes économiques, politiques et sociales différentes. Cette tâche qui s’impose à l’Union est de taille, mais elle est à la hauteur de l’enjeu de la réponse européenne à la crise du coronavirus. “Un manque de coordination dans la levée des mesures restrictives risque d’avoir des effets négatifs pour tous les États membres et de créer des frictions politiques”, met en garde la Commission, dans une feuille de route publiée mercredi. A l’heure où les Vingt-sept doivent trouver des moyens de répondre aux conséquences économiques du Covid-19, une approche coordonnée de sortie du confinement semble ainsi “indispensable” pour relancer l’économie sans mettre en péril la santé des citoyens. Analyse.