Des patients couchés à même le sol, leur bouteilles d'oxygène à côté d'eux : la situation dans les hôpitaux surchargés a de quoi choquer.

Les hôpitaux espagnols sont surchargés par le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter. Ce dimanche, le bilan a encore une fois explosé avec plus de 3646 cas confirmés et plus de 400 nouveaux décès.

L'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par la crise du coronavirus, après l'Italie. Le pays a lui aussi décrété l'état d'urgence face à la crise et imposé une quarantaine à ses habitants depuis le 14 mars.