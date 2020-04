Covid-19: les discussions de l’Union sur la réponse économique glissent sur des positions inconciliables © D.R. Europe04:09 Olivier le Bussy

Pour peu, on se croirait revenus aux plus longues heures de la crise de la dette de la zone euro, entre 2010 et 2012, avec une résurgence en 2015. Celles des réunions interminables étalées sur plusieurs jours, des positions inconciliables, des suspensions de séance et des bilatérales.