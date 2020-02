Un homme a été mis en examen mais la famille des victimes pointent du doigt le producteur de l'émission.

Cinq ans après le crash d'un hélicoptère lors du tournage de "Dropped" a eu lieu la première mise en examen. Un ancien militaire des forces spéciales à qui avait été confiée la sécurité du tournage a ainsi été mis en cause pour "homicide involontaire", rapporte BFMTV. L'accident qui avait eu lieu en Argentine avait causé la mort de 10 personnes, dont plusieurs sportifs français. Son grief aurait été de ne pas avoir été assez attentif aux compétences des pilotes.

Peter Hoberg, le Suédois de 50 ans mis en examen, a réfuté ces accusations, rejetant toute forme de responsabilité. "On ne peut pas donner la responsabilité aéronautique à une personne qui, premièrement, n’a pas une formation de pilote, et deuxièmement, ne connaît pas les règlements en vigueur", a-t-il expliqué face aux juges, comme le rapporte BFMTV. Selon lui, sa mise en examen s'explique par le fait que l'on veut absolument trouver un responsable à l'accident. "C’est simple de pointer le doigt sur moi. Je pense que cela se fait sur de fausses bases", a décrété le Suédois pour qui le blâme revient uniquement aux pilotes.

"Des amateurs criminels"

Les familles des victimes ont vivement dénoncé les propos tenus par Peter Hoberg. "C’est comme si on ne demandait pas à un chauffeur de taxi son permis, il leur demande juste 'vous vous sentez de faire ça?', et ils répondent 'oh oui il n'y a pas de problème'", s'est emportée Bénédicte Mei, maman d'une des personnes décédées dans l'incident. Pour elle, une chose est sûre: l'organisation a fait preuve de nombreuses failles. "Tout a été organisé au dernier moment, ce n'est pas sérieux, ce sont des amateurs, des amateurs criminels", a-t-elle estimé, souhaitant que le producteur de "Dropped" soit également mis en examen. "Ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils faisaient, on ne veut pas les lâcher", a-t-elle conclu.