La chambre du conseil de Bruxelles rendra une décision le 17 février concernant la suite à donner aux cas particuliers des parlementaires européens Carles Puigdemont et Toni Comin.

Les deux indépendantistes catalans sont visés par des mandats d'arrêt européens décernés par la justice espagnole. La chambre du conseil avait reporté à ce lundi l'examen de ces mandats d'arrêts dans l'attente d'une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) à propos du cas comparable de l'ancien vice-président séparatiste catalan Oriol Junqueras. Lui aussi élu en mai, ce dernier a été condamné par la justice espagnole pour sa participation à l'organisation du référendum d'autodétermination de cette riche région du nord-est de l'Espagne, en 2017. Le 19 décembre, la CJUE a estimé qu'Oriol Junqueras bénéficiait de l'immunité attachée à sa fonction de député européen.

Au vu de cette décision, les avocats de Carles Puigdemont et Toni Comin, respectivement président et ministre lors de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017, ont soutenu que le juge belge devait annuler les mandats d'arrêt européens délivrés à l'encontre de leurs clients.

Le ministère public a, lui, soutenu que la procédure devait être suspendue jusqu'à ce le Parlement européen rende une décision sur la levée de l'immunité des deux eurodéputés, avant d'examiner la validité des mandats d'arrêt européens. Les autorités espagnoles ont en effet demandé la levée d'immunité de Carles Puigdemont et Toni Comin pour pouvoir les poursuivre en justice, comme ce fut le cas avec Oriol Junqueras. Les deux Catalans avaient, eux, fui en Belgique pour échapper aux poursuites après la déclaration éclair d'indépendance de la Catalogne.

La chambre du conseil tranchera le 17 février mais sa décision ne sera vraisemblablement connue que le 18 février.

Par ailleurs, concernant les débats sur l'exécution ou non des mandats d'arrêts européens visant Carles Puigdemont et Toni Comin mais aussi de Lluis Puig, ils ont été mis en continuation au 24 février prochain.

Resté en Espagne et placé en détention dans l'attente de son procès, Oriol Junqueras avait été élu aux élections européennes du 26 mai. Il avait toutefois été condamné en octobre à 13 ans de prison et d'inéligibilité et la justice espagnole, puis le Parlement européen, lui avaient retiré son mandat.