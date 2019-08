Matteo Salvini a créé la surprise vendredi en faisant éclater la coalition populiste au pouvoir entre son parti d’extrême droite La Lega et le Mouvement 5 étoiles (M5S). Reste que ce scénario était prévisible, “le problème était de savoir quand se produirait la rupture et qui en prendrait la responsabilité”, explique Marc Lazar, auteur de “Peuplecratie : la métamorphose de nos démocraties” (Gallimard). En quoi les identités politiques du Mouvement 5 étoiles et de La Lega étaient-elles inconciliables sur le long terme ? Pourquoi Matteo Salvini a-t-il décidé de provoquer cette rupture maintenant ? Quel est désormais le scénario politique le plus probable en Italie ?

Décryptage avec Marc Lazar, spécialiste de la politique italienne, professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences Po.