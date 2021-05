"Nous allons rétablir l'ordre dans (la) ville et à nos frontières le plus rapidement possible", a déclaré le chef du gouvernement qui a indiqué se rendre mardi sur place, ainsi qu'à Melilla, l'autre enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe.