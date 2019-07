"Vous dites que vous n’êtes pas engagés, mais vous aviez une image de Adolf Hitler sur la télé ?" interroge le procureur.

"Oui et alors ? Ça ne veut rien dire…", répond le voisin.

Sur plus de deux milles pages, quatre journalistes allemands ont dressé le "protocole" du procès de la "NSU", le Parti national-socialiste souterrain, à l’origine d’une série de meurtres et d’attentats racistes entre 2000 et 2007. Les cinq années de procès se sont conclues il y a un an par la condamnation à perpétuité de Beate Zschäpe, seule survivante du groupe, tout en laissant beaucoup de questions ouvertes.

Pour Annette Ramelsberger, chroniqueuse juridique du Süddeutsche Zeitung et l’une des rédactrices de cette "brique", ce procès a été "l’un des plus importants de l’histoire d’après-guerre et en même temps un ‘forage’ en profondeur dans les entrailles de la société allemande". Jour après jour, elle a recensé les témoignages des familles des victimes, des témoins et des enquêteurs.

Ainsi, pendant des années, l’un des jeunes fils de Mehmet Kubasık, propriétaire d’un kiosque abattu à Dortmund, a été ostracisé par les autres enfants. "Ton père a été tué parce que c’était un drogué, vous êtes tous des drogués. Vous êtes une mauvaise famille", lui lançaient-ils, a raconté son grand frère à la barre. Il aura fallu le suicide des deux autres membres de la NSU en 2011 et la découverte d’une arme du crime pour que la police commence à détourner ses soupçons des familles et les oriente vers l’extrême droite.

Racisme ordinaire

Les témoignages du racisme ordinaire se sont succédé à la barre. Le voisin, qui se dit "neutre" politiquement mais porte une croix gammée en tatouage. Le concierge qui trouve Beate Zschäpe "très charmante" et ne voit pas en quoi les insultes envers une famille vietnamienne posent problème… Les faits rapportés viennent de Zwickau, en Saxe, où vivait l’inculpée, "mais ce sont des scènes qui pourraient avoir lieu à Chemnitz, Görlitz ou ailleurs où les idées d’extrême droite font partie de la normalité, où parler de cette manière est un signe d’appartenance", remarque Annette Ramelsberger.

La publication de ces "actes" par le BBP, l’Agence fédérale pour l’éducation civique, est particulièrement frappante en Allemagne, au moment où l’enquête sur l’assassinat du préfet Walter Lübcke début juin s’intéresse aux liens entre le suspect et la NSU. Si le procès NSU s’est terminé par la seule condamnation de Beate Zschäpe, le cas de Walter Lübcke ou les menaces contre l’avocate des victimes de la NSU, Seda Basay-Yildiz montrent qu’il "ne s’agit pas de cas isolés", note Rainer Stadler, qui a également suivi le procès pour le Süddeutsche Zeitung.

"Lors du procès, les liens entre la NSU et les différents réseaux d’extrême droite n’ont pas été suffisamment explorés", constate l’avocate Seda Basay-Yildiz. À l’époque, le manque "d’enthousiasme" des services de sécurité intérieure, le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), à coopérer était flagrant. Soucis de protéger les informateurs infiltrés dans les réseaux ? Proximité des services avec les idées d’extrême droite ? Les questions sont restées sans réponse durant le procès.

Lutte accrue, enfin

Après l’assassinat de Walter Lübcke, le ministre de l’Intérieur CSU, Horst Seehofer a promis de faire toute la lumière sur les réseaux et leurs liens avec les autorités judiciaires. Cette semaine, le BfV a ainsi été chargé de mettre sous surveillance le mouvement identitaire allemand, qui milite contre l’islam et l’immigration. Qualifié "d’incendie criminel intellectuel" par le chef du BfV, Thomas Haldenwang, le mouvement existait déjà depuis 2012 et compte aujourd’hui quelque 600 membres.

En Bavière, région de Horst Seehofer, "nous avons doublé le personnel dédié à l’extrême droite", indique le président du bureau de sécurité intérieur de la région, Burkhard Körner, à la radio bavaroise. Autrefois limité à des structures fermées, l’extrémisme a évolué dernièrement, note-t-il : "Les frontières entre le populisme de droite et l’extrême droite se diluent."

Alors que "des liens étaient déjà visibles en 2011" lorsque les attentats racistes ont été révélés, note Annette Ramelsberger, il aura fallu le meurtre d’un conservateur de la CDU pour mettre la machine en branle.