"Los niños de Rusia" : ces enfants en exil qui ont ensuite servi d'espions

© Wikicommons

Entre 1937 et 1938, plus de 30 000 enfants espagnols sont évacués dans différents pays (France, Belgique, Grande-Bretagne…) afin de les préserver des horreurs de la guerre civile. La majorité rentre dès la fin des conflits avec la victoire du général Francisco Franco en 1939. Ceux qui ont été envoyés en URSS, appelés "los niños de Rusia", doivent, eux, attendre vingt ans pour fouler à nouveau la terre de leur enfance. Pour sa série "Il était une fois", La Libre retrace la vie de ces enfants, bousculée par les guerres et les intérêts politiques des uns et des autres.