Mario Draghi apparaît comme le sauveur de la "Botte ". Sa désignation à la tête de l’exécutif a métamorphosé Matteo Salvini. L’ex-patron de la BCE a déjà prévenu qu’il incarnerait un ancrage européen.

"Nous avons parlé d’Europe, évidemment !" Mardi, en sortant du bureau où Mario Draghi recevait les partis politiques pour les consultations en vue de la formation de son gouvernement, Matteo Salvini s’est adressé à la presse. "Notre objectif est que l’Italie redevienne un acteur majeur en Europe. Nous sommes mains, cœur, pieds et cerveau en Europe, a lancé le chef de La Ligue face à la presse médusée. J’ai deux enfants qui grandissent et pensent en tant qu’Italiens en Europe, et donc ce qui nous intéresse, c’est de défendre l’intérêt des Italiens en Europe mais avec une prospective et dans un esprit européen !"