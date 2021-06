Depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les grands moyens sont déployés pour encourager le sport. Politiciens, oligarques et athlètes sont mobilisés pour renforcer le patriotisme, servir le pouvoir, hygiéniser la population et faire rayonner le pays, explique Lukas Aubin, auteur de "La Sportokratura sous Vladimir Poutine". Et c’est par lui, le président, "que passe le culte du corps de l’Homme russe".