L'ex-Premier ministre britannique David Cameron a révélé jeudi avoir demandé un soutien discret de la reine Elizabeth II lors de la campagne du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse en 2014, "paniqué" après des sondages prévoyant une victoire du "Oui". Le palais de Buckingham a refusé tout commentaire mais une source proche du palais a confié à la BBC que la remarque de M. Cameron avait déplu, les conversations entre la reine et ses interlocuteurs étant censées rester confidentielles. "Cela ne sert les intérêts de personne" de rendre ces discussions publiques, a indiqué cette source.

M. Cameron a expliqué à la BBC qu'une possible victoire du camp indépendantiste avait provoqué en lui un "sentiment de panique grandissante que cela pourrait mal se terminer" et qu'il avait alors sollicité l'appui de la monarque, dont la fonction impose pourtant de rester neutre.

"Je me souviens de conversations que j'ai eues avec mon secrétaire privé et qu'il a eues avec le secrétaire particulier de la reine et que j'ai eues avec ce dernier, ne demandant rien qui soit déplacé ou inconstitutionnel, mais simplement un petit signe dont nous pensions qu'il ferait la différence", a expliqué M. Cameron dans un documentaire sur ses années de pouvoir qui sera diffusé jeudi soir, le jour de la parution de ses mémoires.

Quelques jours avant le référendum de septembre 2014, Elizabeth II avait déclaré qu'elle espérait que "les gens réfléchiraient très attentivement à l'avenir", un commentaire interprété par les unionistes comme une consigne de la reine de préserver l'intégrité du pays.

"Même très succinct, (le message) a permis de modifier très légèrement la perception des choses", a déclaré M. Cameron à la BBC.

L'Écosse a finalement voté à 55% pour rester dans le Royaume-Uni.

Cette révélation de M. Cameron a provoqué une réaction indignée du parti indépendantiste écossais, au pouvoir en Ecosse.

Cela "est non seulement tout à fait déplacé mais montre aussi à quel point le Premier ministre était désespéré dans la dernière ligne droite de la campagne du référendum écossais", a tweeté l'ancien Premier ministre écossais (2007-2014) et ancien chef des indépendantistes écossais du SNP, Alex Salmond.

Avec le Brexit, le SNP a remis sur le tapis l'idée d'une nouvelle consultation dans les années à venir, sans date précise jusqu'ici.