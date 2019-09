Le Brexit chamboule la classe politique britannique et divise très profondément la population, et il est impossible à quiconque d’affirmer avec certitude si, quand et comment le pays quittera l’Union européenne. L’ancien Premier ministre conservateur David Cameron, qui avait décidé de convoquer un référendum sur l’appartenance de son pays à l’Union européenne, sort du silence trois ans et demi plus tard.

David Cameron a accordé un très long entretien au Times, le 13 septembre, et s’apprête à publier ses mémoires, le 19, dont le quotidien britannique a publié quelques extraits. Pour M. Cameron, la tenue du référendum était "inévitable" - ses détracteurs estiment que cette consultation avait été convoquée avec pour objectif d’éteindre les divisions des conservateurs sur l’UE. L’ancien Premier ministre reconnaît cependant avoir "échoué" à convaincre ses concitoyens du bien-fondé de l’accord obtenu avec les Vingt-Sept pour redéfinir la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. M. Cameron dit ruminer cet échec "tous les jours".

L’ancien Premier ministre n’épargne pas celui qui occupe aujourd’hui le 10 Downing street. Ministre du gouvernement dirigé par David Cameron, Boris Johnson avait fait campagne en faveur du Brexit. Non par conviction, assure M. Cameron. "Je suis arrivé à la conclusion qu’il a risqué un résultat auquel il ne croyait pas parce qu’il croyait que cela bénéficierait à sa carrière politique", cingle David Cameron.

Selon lui, Boris Johnson était certain que le camp des Brexiters perdrait le référendum, mais que soutenir une sortie du Royaume-Uni lui bénéficierait du point de vue politique.

C’est cependant pour Michael Gove, un autre de ses anciens ministres, qui l’a lâché après l’accord conclu à Bruxelles, que David Cameron a les mots les plus durs : "Il a surtout brillé par sa déloyauté. Déloyauté envers moi, puis déloyauté envers Boris."