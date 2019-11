Ce furent des jours d’allégresse. Encaqués dans leurs pétaradantes Trabant ou leurs Jigouli soviétiques, mais surtout à pied, les enfants juchés sur leurs épaules, dans des métros bondés et gratuits, ils sont venus comme une marée humaine faire l’impensable - se promener librement dans Berlin-Ouest. Ils étaient plus d’un million d’Allemands de l’Est dès le vendredi 10 novembre 1989, mais surtout le week-end des 11 et 12 novembre, à passer la frontière.