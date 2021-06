"Après une période difficile, où il y a eu beaucoup de désaccords, nous sommes prêts à tourner la page" et à adopter une nouvelle stratégie, a-t-il affirmé.

Après quatre ans d'administration Trump, qui avait qualifié l'Otan d'"obsolète", "je suis heureux de voir le président américain (Joe Biden) en Europe déclarer qu'America is back", a soulevé M. De Croo. "La solidarité et la consultation, qui sont parmi les bases de l'organisation et de mon pays, peuvent à nouveau fonctionner."