Adopter tel quel le projet de budget européen, avec les moyens qui y sont prévus pour la Politique Agricole Commune (PAC), serait une "catastrophe", a averti jeudi le ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme, à l'issue d'une rencontre avec des représentants des syndicats agricoles. "La conclusion de cet échange est sans appel: adopter la proposition de budget actuellement sur la table du Conseil européen serait une catastrophe pour nos agriculteurs! Il faut un budget plus ambitieux pour notre agriculture. C'est la qualité de la nourriture des consommateurs belges et européens qui est en jeu! Nous devons veiller à dégager les moyens nécessaires pour préserver notre souveraineté alimentaire et protéger notre modèle d'agriculture familiale! " a déclaré M. Ducarme dans un communiqué.

Le ministre MR épingle la diminution de 15% des moyens, qui suit une autre baisse dans le budget actuel. Selon lui, la Belgique serait touchée de plein fouet puisque, par exemple, les aides directes aux éleveurs baisserait de 18% pour la période 2021-2027, soit 700 millions d'euros en moins sur les 3 milliards actuels. Quant à l'aide au développement rural, elle serait rabotée de 15,2%, soit une baisse de 84 millions.

"Au total, la proposition actuellement sur la table pourrait aboutir à une diminution de près de 800 millions d'euros pour notre pays, ce qui conduirait à un financement total de 3,480 milliards d'euros. La Belgique compte environ 70.000 agriculteurs. La proposition actuellement sur la table du Conseil européen pourrait aboutir à une diminution des aides de l'ordre de 1.360 euros par an pour chacun d'entre-eux et ce, uniquement pour ce qui concerne les aides directes", a expliqué le ministre.