Le début des congés du bâtiment dans plusieurs régions du pays devrait faire de ce samedi une journée particulièrement encombrée sur les routes des départs en vacances.

Si peu d'embarras de la circulation était constaté en matinée en Belgique, la situation était différente ailleurs en Europe, selon un rapport de l'organisation de mobilité flamande, VAB. En France, les automobilistes sur le trajet via le Luxembourg et Lyon vers l'Espagne perdent environ 4 heures et 5 minutes. Selon le VAB, les files sont principalement concentrées entre Nancy et Lyon (retard de 1 heure et 10 minutes), sur l'autoroute du soleil (A7) entre Lyon et Orange (plus 1 heure et 20 minutes) et entre Orange et la frontière espagnole (plus 1 heure et 25 minutes).

Un retard total de 2 heures et 30 minutes est également constaté sur la route via Lille (Lille), Paris et Bordeaux vers l'Espagne. Quiconque se dirige vers le sud en passant par Paris, Clermont-Ferrand et Narbonne, ou via Paris, Limoges et Narbonne, perd environ une heure et demie.

En Allemagne, les plus gros embouteillages se sont formés entre Munich et Salzbourg en Autriche, de l'autre côté de la frontière. Les voyageurs perdent environ 2 heures au total.

En Autriche, les files s'accumulent en direction de la Slovénie.

En Suisse, les vacanciers qui prennent la route du Sud samedi doivent également faire preuve de patience: au Gothard, la file de véhicules atteignait déjà 13 km peu avant 07h00. A 11h00, elle s'est réduite à 10 km. Il faut donc encore compter près d'1 heure 45 minutes pour traverser les Alpes via l'axe principal, selon le Touring Club Suisse (TCS).