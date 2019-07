Europe Le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations entre le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson et la Première ministre de l'Écosse Nicola Sturgeon ne semblent pas être au beau fixe. Et leur vision diamétralement opposée sur le Brexit n'y est pas étrangère. Depuis le vote sur la sortie de l'Union européenne, les relations se sont ternies, surtout que l'Ecosse a voté pour rester au sein de celle-ci.

Les deux leaders se sont rencontrés lundi en Ecosse pour une visite officielle, et Nicola Sturgeon n'a pas hésité à tacler fermement son homologue sur sa stratégie concernant le Brexit, qui est, selon elle, "vouée à l'échec".

"Il me semble clair que ce gouvernement emprunte une voie presque inévitable pour le Royaume-Uni : celle d'une sortie de l'Union européenne sans accord, a affirmé la dirigeante. Dans cette position, il est difficile de voir comment il serait encore possible de conclure un accord avec l'UE, et je pense que ce serait catastrophique pour l'Ecosse, mais aussi pour le Royaume-Uni dans sa globalité".

La perspective d'une sortie de l'Union européenne sans accord déchire le Royaume-Uni, et la dirigeante du SNP accuse Boris Johnson de vouloir privilégier cette voie. Et elle ne mâche pas ses mots : "Après mes discussions avec Boris Johnson, derrière tout le bluff et la fanfaronnade, c'est un gouvernement qui est dangereux. Tout cela ne semble pas clair, et même si Johnson semble affirmer publiquement qu'il souhaite encore conclure cet accord, dans la réalité il veut clairement choisir l'option du 'no deal'". Elle estime que sa stratégie est volontairement très dure : "Je pense que s'il était dans cette pièce en ce moment, il le nierait avec véhémence, mais je pense qu'il veut un Brexit sans accord".

Boris Johnson a bien affirmé vouloir renégocier l'accord avec l'Union européenne, qui a quant à elle exclu cette possibilité. Johnson a déclaré que son pays sortirait de l'Union le 31 octobre, accord ou pas. Sa déclaration fin juillet sur "l'énorme opportunité économique que constituerait le Brexit pour son pays" semble marquer un signe clair sur ses intentions. Lundi, le quotidien britannique The Telegraph a de plus révélé que le Premier ministre britannique allait lancer une giga-campagne de 110 millions d'euros (soit la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale) en faveur d'un "no deal", pour tenter de rallier le plus de ses concitoyens à sa "cause".

Vers une déchirure de l'union ?

Le Royaume-Uni pourrait-il éclater ? Nicola Sturgeon a en tout cas averti que le Parlement écossais pourrait bientôt légiférer sur une sortie du Royaume-Uni. Les Écossais s'étaient déjà prononcés en 2014 sur l'indépendance de leur nation (le non l'avait emporté), mais c'était deux ans avant le Brexit. La donne aurait-elle changé cinq ans plus tard ?

Boris Johnson continue en tout cas, lui, sa "tournée" du Royaume-Uni. Le pays de Galles et l'Irlande du Nord seront au programme du chef du gouvernement. L'ancien ministre des Affaires étrangères veut rassembler les différents pays autour du Brexit et donner tort à ceux qui agitent la menace d'un dissolution de l'union.