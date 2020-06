Des diplomates issus de différents pays ont appelé samedi, dans une déclaration commune à l'occasion de la gay pride, le gouvernement russe à protéger les droits des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles ou intersexes). L'initiative émane de diplomates américains, britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais. Ceux-ci demandent à la Fédération de Russie de "respecter son engagement à protéger les droits de tous les citoyens, y compris les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées".

Les ambassades britannique et américaine ont par ailleurs hissé le drapeau LGBTI. Une action qui n'a guère plu au président russe Vladimir Poutine, qui a estimé que cela violait la législation russe contre la promotion publique de l'homosexualité. "Toute forme de propagande pour les minorités sexuelles non traditionnelles dans notre pays est interdite par la loi", a rappelé son porte-parole Dmitry Peskov à l'agence de presse Interfax.

La Russie a souvent été la cible de critiques pour sa politique d'incitation à la haine contre les minorités sexuelles. Selon des militants des droits de l'homme, les minorités sexuelles ne reçoivent aucune protection contre les violences en Russie.

"Malheureusement, les personnes LGBTI du monde entier continuent à être victimes de violence, d'intimidation et de discrimination à cause de qui elles sont. Et les autorités chargées de l'application des lois ferment souvent les yeux sur les discours de haine, ainsi que sur les crimes qui sont encore trop souvent répandus dans de nombreux pays", selon le message des diplomates adressé aux autorités russes.