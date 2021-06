Le groupe dit représenter des policiers, des artistes, du personnel soignant ou encore des journalistes. Police for Freedom veut organiser une autre manifestation en juillet. Pour l'initiateur de la marche, Dennis Spaanstra, la législation concernant la lutte contre le covid-19, et notamment l'obligation de porter un masque, est "un peu totalitaire".

La marche de six kilomètres s'est déroulée entre midi et 14h30. Certains manifestants portaient un uniforme d'infirmière ou militaire. En marchant, les participants scandaient "amour, liberté, démocratie", tout en s'embrassant, dansant et chantant. Des banderoles étaient brandies affichant notamment "le vaccin contre le coronavirus est du poison".

Les forces de police ont surveillé le cortège mais aucun incident n'est à déplorer, selon le bourgmestre d'Apeldoorn. La manifestation avait été autorisée sous de strictes conditions.