Un échange de tirs a eu lieu jeudi soir près du siège du FSB, les services secrets russes, en plein centre de Moscou, ont signalé plusieurs médias russes, dont le journal Izvestia et la radio Echo de Moscou. Un tireur a été "neutralisé", selon les agences russes, citant le FSB.

"Un inconnu a ouvert le feu près de la rue Bolchaïa Loubianka N°12, il y a des blessés" rapporte l'agence Ria Novosti, citant les services secrets. "Le suspect des tirs de la Loubianka a été neutralisé, son identification est en cours", poursuit la même source. Plusieurs vidéos montrant des policiers armés courant près de cet imposant bâtiment circulaient sur les réseaux sociaux. © belga Les Izvestia, citant une source non identifiée, ont fait état de morts au sein des forces de l'ordre. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du site internet d'information lenta.ru, on peut entendre des tirs aux abords de la célèbre Loubianka, qui fut du temps de l'URSS le siège du KGB.

Un photographe de l'AFP, arrivé sur place, a raconté que le quartier avait été bouclé par les forces de l'ordre. Sur une autre vidéo, reprise par plusieurs médias en ligne, et filmée de la fenêtre de ce qui semble être un café, on peut voir des policiers armés courant, courbés, dans la rue. L'imposant bâtiment jaune et marron du FSB est situé à quelques centaines de mètres de la place Rouge. La présence policière y est toujours très marquée. La Russie a été le théâtre de nombreux attentats dans les années 2000, en lien avec la guerre de Tchétchénie contre les indépendantistes puis la rébellion islamiste qui a ensanglanté le Caucase du Nord.