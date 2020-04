Des articles de différents médias faisant état de pressions chinoises sur l'UE pour modifier un rapport sur la désinformation au sujet du coronavirus et de la pandémie secouaient lundi les institutions européennes. Plusieurs eurodéputés ont ainsi lancé des appels à faire toute la clarté sur les allégations, dont le groupe Renew qui a fait circuler entre les partis une lettre destinée au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

L'eurodéputé néerlandais Bart Groothuis (Renew) avait lancé cette initiative dès vendredi, jour où le New York Times s'est emparé de l'affaire. Le journal américain affirme avoir pu consulter une version initiale du rapport, avant publication, ainsi qu'un mail d'un diplomate européen qui prévenait dès mardi: "les Chinois sont déjà en train de menacer de réactions si le rapport sort". Ce jour-là, des extraits avaient été rapportés par Politico, menant des responsables chinois à rapidement contacter leurs homologues européens.

Des hauts gradés de l'UE auraient alors insisté pour modifier le ton et le phrasé du rapport avant sa publication vendredi par le Service européen pour l'Action extérieure (SEAE). Le ton général sur l'attitude de la Chine aurait été édulcoré, malgré la colère d'au moins un analyste européen fustigeant une "autocensure". Et quelques phrases auraient été retirées, selon le New York Times, entre autres celle qui stipulait que "la Chine a continué à mener une campagne globale de désinformation pour détourner d'elle le blâme du déclenchement de la pandémie", via des tactiques "visibles et secrètes".

"Aujourd'hui, nous avons sommé Josep Borrell de clarifier ce qui s'est passé exactement. Nous demandons urgemment des réponses. La Chine ne devrait pas bloquer la publication de documents de l'UE", a affirmé Bart Groothuis, via un communiqué de son groupe politique, Renew. La Belge Hilde Vautmans y réagit également, évoquant un des éléments clés du problème: "l'Europe doit forger une relation de travail forte avec la Chine", commence-t-elle. "Mais nous ne serons pas des partenaires non-critiques".

La question a en tout cas agité lundi midi le briefing quotidien de la Commission, destiné aux journalistes. Le porte-parole de la Commission en charge des Affaires extérieures, Peter Stano, a tant bien que mal tenté de répondre aux attaques. "Je réfute et conteste absolument toute affirmation selon laquelle, dans notre rapport, nous nous sommes soumis à des pressions extérieures", a-t-il répété. Pressé de questions, il a affirmé "qu'il existe deux rapports, l'un, interne, à usage interne, et l'autre à usage public, préparés selon un processus différent". "Un document n'est pas nécessairement le reflet fidèle de l'autre. Entre-temps il y a différentes choses qui peuvent intervenir".