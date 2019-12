Sarah Mardini a 24 ans. Syrienne, originaire de Damas, cette ancienne nageuse d’élite est devenue une icône de solidarité et de courage au plus fort de la crise migratoire de 2015, alors qu’elle et sa sœur, Yusra, ont aidé à tirer leur embarcation de fortune, surpeuplée et détériorée, de la Turquie jusqu’aux côtes grecques. Depuis 2016, lorsqu’elle a appris que “des enfants migrants, traumatisés par la traversée, demandaient à apprendre à nager comme les sœurs Mardini”, elle est revenue à Lesbos, là où avait commencé son périple européen qui l’a menée jusqu’à Berlin. Sean Binder a, lui, 25 ans. Né d’une mère allemande et d’un père vietnamien – qui, au bout d’un voyage éprouvant, s’était réfugié en Europe pendant la guerre du Vietnam –, ce diplômé en “Politique européenne de défense et de sécurité” a grandi en Irlande, près des côtes, où est née sa passion pour les sports nautiques. Mûs par leur passé, armés de leurs compétences et de leurs idéaux, tous deux travaillaient pour l’ONG grecque d’aide aux migrants ECRI, à Lesbos, lorsqu’ils ont été arrêtés. Aujourd’hui, tous deux risquent jusqu’à 25 ans de prison, dans une affaire qui soulève des inquiétudes quant à la criminalisation du sauvetage d’êtres humains en mer, symptôme de l’absence d’une réponse européenne et cohérente au phénomène migratoire.

La Libre les a rencontrés alors qu'ils se trouvaient à Bruxelles ce weekend, invités par Amnesty International dans le cadre de la campagne "Marathon des lettres".