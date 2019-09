Deux Belges de 22 et 27 ans ont été retrouvés morts dans un hôtel du centre de Florence (Toscane), l'absorption d'un mélange de médicaments et d'alcool étant l'hypothèse privilégiée pour expliquer leur mort, a-t-on appris de sources policières. La mort de Dries et Robbe De Ceuster, des demi-frères qui se trouvaient en vacances en Toscane avec leur père et la mère de l'un d'eux, remonterait à la nuit de samedi à dimanche ou à dimanche matin, selon la police.

Un pharmacien qui aurait vendu les médicaments, sans prescription médicale, à l'un des deux jeunes a été mis en examen pour homicide involontaire, selon certains médias italiens.

Leurs corps sans vie ont été découverts dimanche après-midi par leur père, qui séjournait dans une chambre voisine et qui s'était inquiété de ne pas les voir se manifester.

Il était venu une première fois dans leur chambre en fin de matinée mais les avait d'abord cru endormis.

Aucune trace de violence n'a été constatée, et les médias précisent que des boîtes de médicaments et des bouteilles de vin se trouvaient dans la chambre à l'arrivée de la police.

Les enquêteurs ont notamment retrouvé deux boîtes de cachets, l'une vide et l'autre à moitié vide, d'un médicament à base d'oxycodone, un analgésique puissant appartenant à la famille des opioïdes.

Chaque boîte contenant 28 cachets à l'achat, les deux jeunes en auraient donc absorbé 42, en plus de l'alcool.

Le visionnage des images de télésurveillance de la ville et de l'hôtel, un établissement 4 étoiles voisin de la célèbre basilique Santa Maria Novella, montré qu'ils avaient dîné samedi soir avec leur père et sa compagne avant de rentrer à l'hôtel vers 22H30. Il n'était pas encore formellement établi lundi que les deux jeunes étaient ensuite sortis pour se procurer les médicaments.