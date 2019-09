Le commissaire désigné par la Belgique, Didier Reynders, sera auditionné le mercredi 2 octobre dès 9h par les eurodéputés, a annoncé jeudi la conférence des présidents du Parlement européen.

L'audition de M. Reynders se tiendra devant les députés des commissions libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) et affaires juridiques (JURI).

Tous les commissaires désignés passeront sur le grill des parlementaires entre le 30 septembre et le 8 octobre.

Ces auditions seront immédiatement suivies de réunions au cours desquelles le président et les représentants des groupes des différentes commissions évalueront le commissaire désigné.

Le 15 octobre, la Conférence des présidents des commissions évaluera les résultats de l'ensemble des auditions et transmettra ses conclusions à la Conférence des présidents, qui sera responsable de l'évaluation finale et décidera de clore ou non les auditions.

Par le passé, des candidats ont parfois été recalés à la suite de ces auditions.

Les eurodéputés ne se prononcent pas sur les commissaires individuellement, mais sur l'ensemble du Collège des commissaires. Ce dernier est en effet tenu d'obtenir l'aval du Parlement européen avant d'entamer son mandat. Si un candidat déplaît fortement aux parlementaires, le président de la Commission peut donc être contraint d'en proposer un autre.