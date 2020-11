Didier Reynders: “Il faut analyser toutes les hypothèses” pour éluder le veto hongrois et polonais sur le budget et le plan de relance européens EuropeInterview Maria Udrescu

© AFP

L’Union européenne devra-t-elle se plier aux exigences de la Pologne et de la Hongrie et renoncer à conditionner le versement de fonds européens au respect de l’état de droit ? Il en va après tout de l’adoption d’une enveloppe de 1800 milliards d’euros, comprenant le budget 2021-2027 et le plan de relance de 750 milliards, destinés à sortir l’UE du marasme économique provoqué par la pandémie de Covid-19… Céder face au veto hongrois et polonais “n’aurait pas de sens”, maintient cependant Didier Reynders, dans une interview accordée mercredi à quelques médias belges, dont La Libre Belgique.