Au-delà des calculs savants auxquels devront s’adonner les Vingt-sept pour s’accorder sur le futur budget européen, il y a aussi la question, extrêmement sensible, de conditionner l’octroi de fonds européens au respect de l’état de droit dans les États de l’Union. L’idée a été mise sur la table par la Commission précédente, au vu des menaces qui pèsent sur la séparation des pouvoirs en Hongrie et en Pologne. Commissaire européen à la Justice, Didier Reynders défend à son tour cette proposition et exhorte les États membres à en faire un vrai levier de pression, facile à activer en cas de dérive. "Si on a un doute sur l’indépendance de la justice et la lutte anticorruption dans un pays, est-ce qu’on continue à lui donner des subsides, en attendant que le Parquet européen réagisse, ou est-ce qu’on arrête de les verser ?", interroge-t-il, estimant qu’il est temps de serrer la vis.