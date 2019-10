L'audition par le Parlement européen de Didier Reynders, candidat belge proposé au poste de commissaire à la Justice, s'est terminée mercredi vers 12h45 sans que le ministre des Affaires étrangères et de la Défense n'ait paru en difficulté face aux questions des députés.

Les élus ont balayé avec M. Reynders les différents volets des politiques de Justice, Etat de droit et Protection des consommateurs que le libéral est appelé à assurer dans l'équipe von der Leyen.

Au début de l'audition, il avait pris soin d'aborder lui-même les accusations dont il a fait l'objet ces derniers jours de la part d'un ex-agent de la Sûreté de l'Etat. Seule une députée, membre britannique du Parti du Brexit, l'a réinterrogé à ce propos. M. Reynders lui a répliqué que le parquet l'avait mis hors cause et qu'il continuerait de se défendre.

Les responsables des commissions parlementaires compétentes doivent désormais se réunir pour évaluer M. Reynders.

Au terme de la procédure, ce sont le président du Parlement, l'italien David Sassoli, et les présidents des groupes parlementaires qui décideront si les auditions de tous les candidats peuvent être conclues et si la plénière peut se prononcer sur la désignation de la nouvelle Commission européenne, dans son ensemble. Cette audition a été perturbée à 9h50 par une coupure de courant qui a plongé la salle dans la pénombre. Les députés et le commissaire auditionné ont été contraints de déménager dans une autre salle afin de poursuivre le grand oral de Didiers Reynders.

"De graves accusations à mon encontre"

Candidat du gouvernement belge à la Commission, M. Reynders (61 ans) est proposé par la prochaine présidente de l'exécutif européen, l'allemande Ursula von der Leyen, au poste de commissaire à la Justice, en charge aussi de l'État de droit et de la Protection des consommateurs, deux portefeuilles potentiellement très visibles. © AFP

M. Reynders a débuté cette audition par un aspect "personnel" : "Depuis des mois, de graves accusations sont portées à mon encontre par une personne qui vise délibérément à me déstabiliser et à me nuire. Cette personne a déclaré publiquement qu'elle voulait m'empêcher de devenir commissaire européen. J'ai nié toutes les allégations reprises dans la presse". Il a signalé que le procureur du Roi a classé sans suite le dossier "étant donné l'absence d'infractions.

"Chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons malheureusement être exposés à ce genre d'attaques malveillantes. Je ne souhaite à personne ce que mes proches, ma famille, mes enfants, mon épouse et moi-même avons vécu ces quinze derniers jours. L'Etat de droit, c'est aussi la présomption d'innocence."

Il a a aussi assuré aux parlementaires qu'il n'hésiterait pas à agir pour défendre l'Etat de droit s'il venait à être menacé dans un pays de l'UE. Sur la même thématique, le candidat belge s'est également dit prêt à poursuivre les procédures article 7 engagées à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie.

Notre journaliste Olivier le Bussy a suivi cette audition en direct