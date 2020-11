Dominic Cummings, influent et controversé conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson et architecte de la campagne pour le Brexit, a indiqué qu'il quitterait son poste d'ici à la fin de l'année. Les "rumeurs sur mes menaces de démissionner sont inventées", a-t-il dit à la BBC, après des spéculations selon lesquelles il emboiterait le

pas au directeur de la communication du 10 Downing Street et son allié du camp "Leave", Lee Cain.

Mais ma "position n'a pas changé depuis mon blog de janvier", a-t-il précisé, dans lequel il avait écrit vouloir se rendre "largement inutile" d'ici à la fin 2020.

Des luttes intestines à Downing Street ont déjà conduit Lee Cain à démissionner mercredi, des députés conservateurs s'étant opposé à sa nomination comme directeur de cabinet, selon la presse.

A couteaux tirés avec les fonctionnaires, en raison de son désir de refaçonner la fonction publique, M. Cummings s'est aussi attiré de nombreux ennemis depuis sa nomination avec l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson en juillet 2019, y compris au sein du camp conservateur.

Il est soupçonné d'avoir été à l'origine d'une série de licenciements d'assistants ministériels accusés de ne pas défendre avec assez de vigueur la cause du Brexit.

Ces bouleversements au coeur du pouvoir interviennent alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne ont entamé un sprint final de négociations pour tenter d'aboutir à un accord commercial avant la fin de la période de transition post-Brexit, qui s'achève à la fin de l'année.

Un "no deal" à l'issue de cette période, durant laquelle les règles européennes continuent de s'appliquer, impliquerait le rétablissement de droits de douane et de quotas entre Londres et les 27.

"Les conseillers vont et viennent", a commenté le ministre des Transports, Grant Shapps, sur Sky News. "Il nous manquera, mais nous évoluons vers une phase différente", le Brexit touchant à sa fin.

En mai, M. Johnson avait volé au secours de M. Cummings lors du scandale suscité par les déplacements de son conseiller en plein confinement, alors interdits. La police avait conclu qu'il s'agissait d'une violation "mineure" insuffisante pour mener des poursuites.

Cette affaire avait embarrassé le dirigeant conservateur, déjà en proie à de vives critiques sur sa gestion de la crise sanitaire.