Le président américain Donald Trump et le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson ont discuté par téléphone du commerce et des luttes croissantes pour le contrôle de la technologie 5G, a indiqué vendredi la Maison Blanche. Au cours de cet entretien qui a eu lieu jeudi, les deux dirigeants ont évoqué "les domaines de coopération, en particulier le commerce, la 5G et la sécurité mondiale", a souligné l'exécutif américain.

Il s'agit du deuxième appel entre MM. Trump et Johnson à être rendu public en une semaine, soulignant le soutien de l'administration américaine au nouveau Premier ministre britannique.

La semaine dernière, le président américain avait dit que les deux pays travaillaient déjà à un accord commercial post-Brexit.

Jeudi, M. Trump "a redit sa forte appréciation de la relation spéciale entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni et a noté qu'il était impatient de rencontrer le Premier ministre au sommet du G7 à Biarritz, en France" fin août, selon la Maison Blanche.