Philippe Goffin, qui a succédé à Didier Reynders opportunément parti à l’Europe, a fait cette semaine ses grands débuts sur la scène mondiale en arpentant les salles, salons, couloirs et corridors de l’Organisation des Nations unies à New York. Passer de la présidence du conseil communal de Crisnée à celle du Conseil de sécurité, ce n’est pas une mince affaire, surtout quand on a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères deux mois et demi auparavant.