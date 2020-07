Edouard Philippe restera comme le patient zéro d’une curieuse expérience © AFP Europe Dominique Albertini, pour Libération

Comme au théâtre, une toile de fond tombe sur scène et transforme le décor. Au parc de Matignon succède l’horizon marin ; aux murs beiges du VIIe arrondissement, le sévère urbanisme havrais. Et l’acteur, au milieu, change aussitôt de rôle. Edouard Philippe n’est plus Premier ministre. Il a remis vendredi la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, l’Elysée annonça aussitôt la nomination imminente d' «un nouveau Premier ministre».