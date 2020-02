Un processus d’adhésion à l’Union européenne plus clair, crédible, rapide, dynamique, prévisible, politique, réversible… La Commission a mis les petits plats dans les grands pour redonner goût à l’élargissement aux États membres les plus sceptiques – France, Pays-Bas, Danemark –, rassurer ceux qui y croient toujours – Allemagne, Italie, États d’Europe centrale et orientale – et encourager les pays candidats qui ne voient plus le bout du tunnel.