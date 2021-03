À six mois des législatives, le parti d’Angela Merkel encaisse les coups ; les Verts, eux, engrangent la confiance.

"Débâcle historique." "Coup de semonce." La CDU ne pouvait craindre un plus mauvais départ. Pour l’ouverture de cette "super année électorale", qui compte six scrutins régionaux et des législatives le 26 septembre prochain, la formation chrétienne-démocrate d’Angela Merkel a encaissé deux revers douloureux dimanche en Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg.