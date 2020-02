Les Irlandais sont appelés aux urnes ce samedi à l'occasion d'élections anticipées que Leo Varadkar, leur Premier ministre de 41 ans, a convoquées dans l'espoir de renforcer sa position, malgré des sondages difficiles pour sa formation de centre-droit Fine Gael ("clan des Gaëls").

Arrivé à la tête du gouvernement irlandais en juin 2017 en s'alliant avec l'autre grande formation traditionnelle du pays, le Fianna Fáil ("soldats de la destinée", centre-droit lui aussi mais jugé plus conservateur), ce métis homosexuel, médecin de formation, est apprécié pour sa politique européenne et sa gestion du Brexit, mais il peine à convaincre en politique intérieure.

Dans la course électorale, c'est le Sinn Féin ("Nous-mêmes", nationalistes de gauche) qui arrive actuellement en tête. L'ancien bras politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), partisan de la réunification de l'île, est crédité de 25% dans une étude Ipsos MRBI publiée mardi dans l'Irish Times, suivi de très près par le Fianna Fáil (23%) et le Fine Gael (20%).

Mais le parti de la populaire Mary Lou McDonald est rejeté par les deux formations au pouvoir. Si l'alliance actuelle devait donc être reconduite, ce pourrait être dans un rapport de forces inversé qui mettrait au pouvoir le chef du Fianna Fáil, Micheal Martin (59 ans), ancien ministre des Affaires étrangères.

Leo Varadkar a attendu que soit levée l'incertitude sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour convoquer des élections anticipées. Il a justifié ce geste par la nécessité de doter le gouvernement irlandais d'un mandat fort pour la prochaine réunion du Conseil européen en mars, afin de se concentrer sur les négociations de la relation future - essentiellement commerciale - entre l'UE et le Royaume-Uni.

L'Irlande est le seul pays d'Europe à partager une frontière terrestre avec le Royaume-Uni, et la crainte reste forte de voir ressurgir une frontière physique avec la province britannique d'Irlande du Nord après trois décennies de "Troubles" entre républicains (majoritairement catholiques) et unionistes (surtout protestants), qui ont fait 3.500 morts avant l'accord du Vendredi saint en 1998.

Mais au-delà du Brexit, l'alliance gouvernementale a aussi été ébranlée par plusieurs scandales, tandis que les préoccupations des électeurs se concentrent davantage sur des problématiques comme le logement ou la santé, sur lesquelles l'exécutif a peiné ces dernières années.

La personnalité de Mary Lou McDonald, préférée par 40% des électeurs à MM. Varadkar et Martin qui tournent autour des 30%, devrait peser dans l'isoloir. Elle a promis à chaque locataire un mois de loyer gratuit par an et milite pour maintenir l'âge de la pension à 65 ans. Mais le système électoral irlandais, qui combine de manière complexe représentation proportionnelle et majoritaire, devrait défavoriser le Sinn Féin, qui présente moins de candidats que ses deux principaux rivaux et reste vu comme très clivant.

Les Irlandais sont appelés à voter samedi entre 7h et 22h GMT. Les résultats sont attendus dimanche.