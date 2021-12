France: pourquoi les meetings politiques échappent-ils aux nouvelles règles sanitaires?

Julien Doré, Eddy de Pretto, Jarry, Grand Corps Malade... Ces dernières 24 heures, nombreux sont les artistes français qui ont décidé de se candidater (ironiquement) à la présidentielle. Pourquoi? Car le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé lundi soir qu'une jauge de public allait être réinstaurée pour les événements, à partir du 3 janvier. Sauf que cette règle, qui exige que maximum 2.000 personnes soient présentes à un événement intérieur et 5.000 pour l'extérieur, ne vaut pas pour les meetings politiques. De quoi donc donner envie aux artistes ayant programmé des spectacles, concerts, etc de transformer cela en meeting pour la présidentielle.

Mais pourquoi les rassemblements politiques sont-ils exemptés de restrictions?

En réalité, les meetings de campagne électorale sont soumis à des "dispositions spécifiques", a expliqué Jean Castex. La constitution française assure une protection plus forte aux meetings politiques, ce qui signifie concrètement qu'il est anticonstitutionnel d'empêcher un citoyen d'accéder à un événement politique. En novembre dernier, le Conseil constitutionnel français a rappelé que si des mesures sanitaires étaient instaurées en période électorale, "la présentation du 'pass sanitaire' ne peut être exigée pour l'accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques", rapporte LCI. Et la Constitution interdit également que des jauges de public soit instaurée lors des tous ces événements politiques.

Voilà pourquoi seuls les meetings de campagne échappent aux annonces de Jean Castex. Par contre, les partis politiques peuvent décider eux-mêmes de tout de même respecter les règles imposées aux autres événements.