Valérie Pécresse dit vouloir "ressortir le Kärcher de la cave" pour "nettoyer les quartiers"

Juin 2005, un petit garçon de 11 ans est tué devant chez lui à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. L'histoire choque la France et le monde politique s'empare de l'affaire. Après cet incident tragique, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, annonce qu'il veut "nettoyer au Kärcher" la cité des 4 000 où habitait la victime. Et débarrasser la France "de cette racaille". Deux ans plus tard, l'homme politique deviendra Président de la France. Une trajectoire que Valérie Pécresse espère suivre.

Un peu moins de 17 ans plus tard, elle a utilisé la même formulation devenue culte pour donner le ton de sa campagne. Interrogée dans La Provence ce jeudi matin, elle ne fait pas de mystère: "Il faut ressortir le Kärcher de la cave", a-t-elle commencé. "Cela fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue car on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares."

Pour la candidate LR, il existe un réel problème dans certaines cités. "Je veux nettoyer les quartiers", ajoute-t-elle. Mais comment faire? Là aussi, la candidate à la présidentielle ne va pas par quatre chemins en proposant d'utiliser "des brigades coups de poing, incluant des moyens numériques, le fisc, mais aussi l'armée, afin de sécuriser les périmètres d'intervention."

Dans cette interview, elle n'hésite pas à également à tacler le président de la République qui doit se rendre à Nice afin d'aborder le sujet de l'insécurité. "S'il court après la candidate des Républicains sur ce thème, c'est bien qu'il y a de la fébrilité, de l'inquiétude dans son camp", estime Valérie Pécresse. "Le en "même temps" ne marche pas sur la sécurité. Macron fait de la diversion avec ses phrases, mais quand les Français ouvriront les yeux sur son bilan, ils verront une crise d'autorité totale", estime la présidente de la région Île-de-France.

Récemment, Emmanuel Macron a suscité l'indignation de ses adversaires en expliquant qu'il voulait "emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout." Selon Valérie Pécresse, le président est tout simplement illisible. "Il s'agit d'un président qui discourt en permanence, pour insulter ou pour séduire. Les Français me connaissent moins parce que j'agis. La sécurité est la première des libertés. Et l'insécurité prospère sur l'impuissance publique", a-t-elle conclu.