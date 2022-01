François Hollande, un candidat de plus à l'élection présidentielle française ?

Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre. Lors d'une rencontre avec des lycéens ce dimanche, François Hollande a entretenu le doute quant à une éventuelle candidature à la présidentielle française de 2022.

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, tu as remarqué", a répondu François Hollande à un lycéen lors d'une rencontre avec des élèves diffusée dimanche soir par France 3. "Et comme ça ne va pas bien (dans le pays et à gauche, NDLR), c'est vrai qu'on pourrait se dire 'est-ce qu'une candidature de plus serait utile'; je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs... J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle", a-t-il ajouté.

Interrogé alors pour savoir s'il pourrait bientôt prendre une décision sur une possible candidature, il a répondu: "je vais en tout cas prendre la parole bientôt".

Son entourage a précisé à l'AFP qu'une prise de parole pourrait avoir lieu mi-février sur la situation de la France, dans un contexte "suffisamment grave" pour qu'un ancien président "sorte de sa réserve".

Quant à une éventuelle candidature, son entourage insiste sur le fait que l'ancien chef d'État dit, dans sa déclaration aux élèves, qu'il "ne pense pas qu'une candidature de plus soit utile".