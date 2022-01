Interrogé par un étudiant, Macron botte en touche: "Il aurait pu me répondre plus clairement"

Tom, 18 ans, étudiant en BTS Aquaculture, a profité d'une visite d'Emmanuel Macron lundi dans un lycée agricole de la Creuse pour lui poser la question politique du moment. "Allez-vous vous représenter?", lui a-t-il demandé. "C'est ma première élection", a précisé le jeune.

Amusé par l'audace de l'étudiant, le président a éclaté de rire avant de répondre. "J'annoncerai ma décision en temps voulu. (...) Je vais continuer à me battre jusqu'au bout. On a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'en tout cas, l'exemple que vous donnez en vous inscrivant sur les listes électorales, en vous intéressant à ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir du pays et en allant voter est très important."

Comme les journalistes politiques avant lui, l'étudiant est donc resté sur sa faim. Interrogé par le journaliste Paul Larrouturou, le jeune s'est dit déçu de sa réponse. "Il est sympa, mais il aurait pu me répondre plus clairement", regrette-t-il.

Alors que le premier tour a lieu le 10 avril prochain et que de nombreux candidats se sont déclarés, l'actuel président laisse toujours planer le (faux) mystère sur sa candidature. Selon les observateurs, sa candidature ne fait aucun doute mais il ne souhaiterait pas apparaître comme "candidat" alors que la crise du Covid est toujours en cours. Il a en tous les cas jusqu'au 4 mars à 18h pour se déclarer officiellement.